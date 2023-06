Thuram e Weah, il colpaccio di Inter e Juve: figli d'arte, sì, ma diversi

B.M. 25 giugno 2023 a

Si è acceso il mercato delle big, con l’Inter e la Juventus che investo- no in due giocatori dall’estero, ma con un affinità italiana profonda. Il primo è Marcus Thuram (26), che andrà ai nerazzurri. Marcus, figlio dell’ex difensore di Juve e Parma, è un attaccante dinamico, molto forte fisicamente e capace di fare sia l’esterno che la punta. In quest’ultimo ruolo ha trovato successo in Bundeslinga con il Borussia Monchengladbach, dove quest’anno ha prodotto 16 gol e 7 assist.

La sua notevole stazza (1 metro e Marcus Thuram (26 anni) con la maglia del Monchengladbach (Getty) 92 per 90 chili), combinata con uno sprint notevole, ne fa un ottimo partner per Lautaro. La Juventus, invece, ha acquistato dal Lille, Timothy Weah (23), giovane stella della nazionale americana e figlio di George Weah, l’attaccante che ha vinto due scudetti negli anni ’90 con il Milan. Tim è un ala destra con uno spiccato talento per il dribbling e può giocare anche come esterno di centrocampo.

Gattuso e Allegri, clamoroso intreccio: "Sta parlando direttamente con lui"

Sempre in casa bianconera, sembra essere invece vicina la separazione da Massimiliano Allegri. Dall’Arabia arrivano indiscrezioni che l’allenatore, dopo qualche tentennamento iniziale, sembra sia intenzionato ad accettare un contratto triennale da 30 milioni l’anno da parte del club saudita Al-Hilal. Guadagnerebbe così 4 volte di più dell’attuale contratto con i bianconeri che scade nel 2025. Anche Gennaro Gattuso, dopo la deludente esperienza alla guida della panchina del Valencia, potrebbe ripartire dall’Arabia Saudita. Sudi lui diversi club. La Roma è vicina a chiudere per il terzino danese Rasmus Nissen Kristensen (25) del Leeds. La Lazio invece pensa al talento ungherese Milos Kerkez (19), terzino sinistro dell’AZ Alkmaar e continua a interessarsi all’ala sinistra Wilfred Zaha (30) (svincolatosi dal Crystal Palace) e al centravanti Marcos Leonardo (20).