Milan pronto a tutto per Arda Guler: quanti milioni mette sul piatto

26 giugno 2023

Il mercato del Milan stenta a decollare, ma presto potrebbero arrivare interessanti novità per Stefano Pioli. La dirigenza rossonera, infatti, continua a corteggiare la nuova stella del calcio turco Arda Guler, 18enne trequartista del Fenerbahce, e sarebbe pronta a esercitare la clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Da settimane il Milan sta cercando di convincere l’entourage del giocatore, considerato il Messi di Turchia, ma il pericolo principale è la forte concorrenza, con Barcellona e Manchester United al lavoro con lo stesso obiettivo.

Guler rappresenterebbe un innesto molto importante per la trequarti, ma Pioli, dopo la cessione di Sandro Tonali (23 anni) al Newcastle (il Milan incasserà 75 milioni, bonus compresi), ha bisogno di talento a centrocampo. Per questo, l’amministratore delegato Giorgio Furlani sta trattando con il Benfica per Florentino Luis (23): il regista portoghese costa 30 milioni. L’alternativa è Tijjani Reijnders (24) del’Az, per il quale gli olandesi chiedono 18 milioni.

Per quanto riguarda la Juventus, cresce l’ottimo sulla risposta di Adrien Rabiot (28) alla proposta di rinnovo di contratto di un altro anno a 7 milioni, e intanto parla l’agente di Federico Chiesa (25), Fali Ramadani, allontanando le voci sulle esose richieste del giocatore per prolungare il suo accordo con la Vecchia Signora: «Smentisco la richiesta di 8 milioni per rinnovare» dice Ramadani. Intanto i bianconeri continuano a sognare Sergej Milinkovic-Savic (28), ma la Lazio vuole 40 milioni, mentre il nome nuovo per la difesa è Mario Hermoso (28) dell’Atletico Madrid.

Attenzione, poi, ai movimenti in attacco del Napoli. Non è certo un segreto che il Paris Saint-Germain stia cercando di convincere Victor Osimhen (24), la novità è che per sostituire il nigeriano gli azzurri avrebbero strappato all’Udinese la promessa di poter sfruttare una corsia preferenziale per arrivare a Beto (25): l’attaccante portoghese ha una clausola da 35 milioni, ma l’accordo con il Napoli prevede il pagamento di 25 milioni con l’aggiunta di una contropartita.