Onana allo United? Contrattacco-Inter: chi compra con quei soldi, attacco stellare

Il piano dell’Inter: vendere Onana al Manchester United per riprendersi Romelu Lukaku dal Chelsea. I Blues hanno già comunicato ai dirigenti nerazzurri di non voler trattare ancora sulla base del prestito. Lukaku va comprato, preso a titolo definitivo. E l’affare va finanziato in qualche modo. L’unica possibilità, secondo La Gazzetta dello Sport, è dunque di vendere il portiere allo United per avere i contanti sufficienti. L’offerta fatta ai Red Devils è di 50 milioni di euro con bonus esclusi. Per Lukaku, l’Inter può ragionare sull’ipotesi di un acquisto solo se il prezzo scendesse ulteriormente, rispetto ai 40 milioni paventati dal club londinese. Serve una grande opera di diplomazia, perché Lukaku è a bilancio per 68 milioni e dunque già quota 40 rappresenterebbe una forte minusvalenza per gli inglesi. Prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni: questa potrebbe essere l’offerta che l’Inter sarà in grado di mettere in piedi.

La strada è imboccata ormai da qualche giorno, siamo al rush finale, tutte le parti in causa sono al lavoro. Certo, poi serve concretizzare. E i soldi in arrivo per Marcelo Brozovic, indirizzato verso l’Arabia, contribuiranno all’acquisto. Per la porta, invece, piace il profilo di Sommer, che il Bayern può liberare in prestito, molto più di quello del georgiano Mamardashvili. Ma non c’è solo lo svizzero. L’Inter ha almeno altre due idee in testa, due piste già sondate. Il primo nome è quello del francese Hugo Lloris, 36 anni, campione del Mondo con la Francia nel 2018 e vice solo qualche mese fa in Qatar, in uscita proprio dal Tottenham di Vicario. L’altra idea porta a Keylor Navas: classe 1986 come Lloris, è tornato al Psg dopo il prestito al Nottingham Forest, ma andrà via da Parigi. Entrambi sono in scadenza nel 2024, entrambi possono essere liberati dai propri club.