Juve, "rinnovo impensabile": ecco chi firma, spazzate via le voci sull'addio

Le voci di addio nel corso di scorsa stagione, ora un rinnovo fino a pochi fa insperato. Adrien Rabiot firmerà mercoledì il rinnovo di contratto con la Juventus, come riporta il Corriere dello Sport. Il club bianconero ha trovato l'accordo con la madre-agente vicino a Saint Tropez.

Dopo aver vagliato tutte le possibili soluzioni, dato che il contratto che lo lega al club bianconero è in scadenza il 30 giugno, alla fine Rabiot ha deciso di continuare la sua avventura a Torino. Il francese continuerà a essere uno dei perni del centrocampo della Vecchia Signora, che ha spinto e pressato per tenere con sé il nazionale francese. Max l'ha voluto fortemente, continuerà ad affidargli le chiavi della mediana, si ripartirà da lui e dalla sua qualità nel palleggio e negli inserimenti. L'offerta che gli è stata fatta era di un anno a 7 milioni, alla fine Adrien s'è convinto e ha scelto di nuovo la Signora.

In settimana possibile l’annuncio di Giuntoli

Se Rabiot rinnoverà con la Juve, come riporta il giornalista Jorge Baravalle di Espn, il futuro di Leandro Paredes con molta probabilità sarà in Turchia. Il Galatasaray ha un interesse specifico per l’argentino, che non rientra nei piani del Psg dopo la fine del prestito alla Juve. In settimana, intanto, l’avventura di Cristiano Giuntoli alla Juventus sta per iniziare. Il dirigente è pronto a lasciare ufficialmente il Napoli per firmare con la Vecchia Signora.

La notizia era nell'aria, ma ormai ci siamo. Nei prossimi giorni ci dovrebbe essere un ultimo incontro in programma con il patron Aurelio De Laurentiis per dirsi addio. Stando alle ultime indiscrezioni, Giuntoli sarebbe pronto a rinunciare non solo all'ultimo anno di contratto, ma anche ad un paio di bonus dopo l'ultima ottima stagione pur di liberarsi dal club azzurro. La fumata bianca è quindi dietro l'angolo: la nuova avventura di Giuntoli targata Juventus è pronta a partire.