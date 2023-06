Kessie, già finita al Barcellona? Che fine fa l'ex "presidente" del Milan

28 giugno 2023 a

Se Marcelo Brozovic, in casa Inter, fa muro e non è detto finisca in Arabia all’Al-Nassr, Franck Kessie potrebbe seriamente finirci. Secondo quanto riportato da El Mundo Deportivo, sarebbe l’Al-Ahli ad aver cercato nelle ultime ore Kessie, iniziando a sondare il terreno sia con il Barcellona che con l’agente George Atangana, che lavora per gli interessi del calciatore.

La squadra della città di Gedda è pronta a regalarsi diversi colpacci internazionale, visto che sembra già molto vicina ad ingaggiare il portiere Mendy dal Chelsea, l’attaccante Firmino dal Liverpool ed è pronta a svenarsi per portare a casa anche Mahrez dal Manchester City. Kessie a Barcellona guadagna 6,5 milioni netti a stagione e la maxi-proposta potrebbe farlo pensare all’idea seriamente.

Se Kessie finisse in Arabia, è scritto su La Gazzetta dello Sport, Laporta avrà i soldi per presentare un'offerta all'Inter per Brozovic, che continua ad essere una priorità per Xavi. Il tecnico dei blaugrana ha avuto il parametro zero İlkay Gundogan, ma, dopo l'addio di Busquets, cerca sempre un regista "puro". C'è l'olandese De Jong, ma spesso è stato utilizzato come mezzala. Se Brozovic non cambierà idea, e non dirà di sì agli arabi (pronti a rilanciare ma a questo punto dubbiosi che basterà), allora il Barcellona tornerà prepotentemente in corsa e permetterà a Marcelo di restare in un top campionato europeo guadagnando anche un po' di più rispetto ai 6,5 milioni attuali. A Laporta però servono i soldi dell'arabo Kessie, una cifra con la quale l'Inter cercherà di regalare Frattesi a Inzaghi.