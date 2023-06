Milan, l'ultima scommessa: il baby mediano che ha conquistato gli americani

29 giugno 2023 a

Loftus-Cheek è arrivato, ma il Milan non si ferma. Si continua a lavorare a centrocampo per puntellare la mediana e l’esterno destro, dopo la dipartita di Sandro Tonali con direzione Newcastle. Come scrive La Repubblica in un articolo, piace Milinkovic-Savic della Lazio, ma costa troppo, come alternative ci sono l’olandese Reijnders dell’Az e soprattutto Musah, che oltre al passaporto Usa ha quello italiano e italiano parla, avendo trascorso parte dell’infanzia a Castelfranco Veneto. Le sue referenze sono eccellenti, garantisce per lui un simbolo rossonero come Gattuso che lo ha appena allenato al Valencia, però il prezzo di partenza fissato dal club spagnolo (30 milioni) andrà abbassato per sbloccare l’affare.

In attacco è fatta per Luka Romero

Quanto al nuovo centravanti da alternare con Giroud, per Morata il problema può essere l’assenza della clausola rescissoria: il Milan dovrà trattare con l’Atletico, mentre per Openda, reduce insieme a De Ketelaere dall’eliminazione dall’Europeo U21 col Belgio e già osservato speciale di Massara, il Lens ha chiesto 40 milioni. Intanto, dopo gli arrivi di Sportiello e Loftus-Cheek, il Milan ha praticamente chiuso anche l'arrivo in rossonero di Luka Romero: il trequartista argentino classe 2004 sbarcherà a Milanello a zero visto che è in scadenza di contratto con la Lazio. L'accordo tra le parti è stato trovato nella giornata di ieri quando il suo agente Fali Ramadani ha incontrato i dirigenti milanisti e insieme hanno raggiunto un'intesa fino al 2027.

Chi è Luka Romero: dal Maiorca alla Lazio

Toccherà a Stefano Pioli far crescere e valorizzare il talento di Romero che fino ad un paio di stagioni fa veniva considerato un potenziale top player. Nelle giovanili del Maiorca, l'argentino, che ha anche passaporto spagnolo, ha segnato ben 230 reti in 108 partite, poi il trasferimento alla Lazio dove ha inizialmente stregato Sarri con i suoi dribbling e il suo piede mancino, ma l'esplosione che tutti si aspettavano non è arrivata.