Romelu Lukaku "alla Juve": il maxi-scambio che può terremotare la Serie A

Un inizio di calciomercato scoppiettante, per le squadre italiane, tra partenze dolorose e arrivi esplosivi. Al centro di molte voci e trattative l'Inter, con l'ingaggio di Marcus Thuram e il lavoro che prosegue per Romelu Lukaku. I nerazzurri vogliono il definitivo ritorno del belga dal Chelsea, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Milan. Ma non solo: i boatos di calciomercato, infatti, lo accostano anche alla Juventus.

I londinesi hanno le idee chiare: per Lukaku solo una cessione a titolo definitivo. Big Rom, da par suo, ha rifiutato l'Arabia Saudita: classe '93, vuole continuare a giocare in Europa, nel calcio che conta. Ma ad oggi l'Inter non ha la liquidità per avanzare una richiesta concreta ai Blues, pronti a cederlo per 30 milioni (e disposti a tutto per liberarsene in fretta). Prima, insomma, l'Inter deve vendere. Ed è per questo che, grazie ai soldi incassati dalla cessione di Sandro Tonali, il Milan starebbe provando ad inserirsi nella trattativa.

Ma come detto, ci sarebbe anche la Juve. La bomba di mercato la sgancia il Telegraph, che parla di un contatto tra la dirigenza del Chelsea e quella bianconera, il tutto per imbastire una maxi-operazione che potrebbe portare Lukaku a Torino e Dusan Vlahovic a Londra. Lukaku, da anni, è un pallino della Vecchia Signora, che provò a portarlo in bianconero nel 2019 proponendo uno scambio con Paulo Dybala, ma il belga preferì l'Inter di Antonio Conte. Anche sulla Juve, Lukaku avrebbe risposto "picche", spiegando di non voler vestire la maglia di club rivali dell'Inter. Ma per i nerazzurri, il tempo stringe: serve una mossa concreta che però, per ora, non arriva né può arrivare.