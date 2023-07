Mbappè, "scippo al Real": chi lo vuole, cambia la mappa del calcio europeo

03 luglio 2023 a

Altra estate rovente per Kylian Mbappé. Sebbene abbia ancora un altro anno di contratto con il Psg, non è da escludere che possa partire in questa sessione di calciomercato: il francese ha già fatto sapere di non voler prolungare ulteriormente il suo accordo con i francesi. Il suo sogno per nulla nascosto è di giocare nel Real Madrid, da quest’anno o dal prossimo: stando così le cose, al Psg converrebbe quindi una cessione piuttosto che perderlo a zero.

Sembrano però irreali le cifre circolate sui media spagnoli: si vocifera di una possibile offerta da 200 milioni, ma perché il Real dovrebbe svenarsi in questa maniera quando potrebbe prendere il fuoriclasse francese a parametro zero tra un anno? D’altronde ambo le parti non hanno fretta: a Madrid la squadra per la prossima stagione è già pronta, mentre Mbappé ha ancora 24 anni e tantissimo calcio davanti a sé. Nelle ultime ore è però emersa un’indiscrezione che potrebbe allargare la corsa a Kylian: stando a quanto riporta Football Transfers, l’Arsenal sta valutando di inviare un’offerta agli agenti del francese.

Prima che approdasse al Psg, Mbappé era stato avvicinato proprio dai Gunners e aveva avuto modo di parlare con Arsene Wenger, che aveva definito un “gentiluomo”. Vederlo in Premier sarebbe sicuramente molto affascinante, dato che la competitività è tutt’altra rispetto alla Ligue 1 e alla Liga spagnola. Mbappé ha però messo in chiaro più volte che vede solo il Real Madrid nel suo futuro: chissà se l’Arsenal avrà abbastanza armi per fargli cambiare idea.