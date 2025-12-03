Milan, addio Gimenez? Ecco il nome del nuovo bomber

Santi Gimenez potrebbe finire al centro del calciomercato già a gennaio. Oltre all’infortunio che lo ha tenuto ai margini, il colpo al polpaccio rimediato contro l’Atalanta, il messicano sembra non essere del tutto soddisfatto della gestione interna del Milan, con Massimiliano Allegri orientato sulla coppia Leao-Pulisic in attacco e Nkunku come alternativa. Per questo, il club starebbe valutando l’idea di rinforzare la rosa con una punta di peso nella prossima finestra di trasferimenti.

Il nome di Gimenez, però, continua a stuzzicare le squadre della Premier League: Sunderland e West Ham hanno mostrato interesse, un’opzione che il giocatore guarderebbe con favore. A spegnere i rumors ci ha pensato l’agente Rafaela Pimenta in un’intervista a Espn: “Se la Premier lo desidera, non mi sorprende, ma non c’è alcuna idea che lasci il Milan. Santi è arrivato a gennaio in un club che non era primo in classifica e che attraversava momenti complicati. Tutti i messaggi ricevuti dal Milan sono stati positivi. Quando la stampa parla troppo, chiamo il club e mi rispondono sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie’".