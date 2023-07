Buffon, proposta indecente dall'Arabia. Il suo dramma: "Cos'ha capito"

03 luglio 2023 a

Gianluigi Buffon sta per ritirarsi? A 45 anni compiuti lo scorso gennaio e con 28 stagioni alle spalle sarebbe il momento di dire basta sembra più vicino che mai, soprattutto dopo che ha deciso di rifiutare i 30 milioni all’anno offerti dall’Arabia Saudita. Salvo clamorosi ripensamenti, Buffon non sarà tra tutti quei giocatori che stanno cedendo ai petrodollari: sarebbe un cambiamento troppo grande alla sua età.

Non è escluso che Buffon possa comunque giocare almeno un’altra stagione, sempre con il Parma, che lo ha lanciato nel lontano 1995 e che vorrebbe riportare in Serie A prima di dire addio al calcio giocato. La scelta di non accettare l’offerta incedente dei sauditi potrebbe avvicinarlo ulteriormente al ritiro. Nel caso sarebbe difficile immaginare che Buffon lasci del tutto il mondo del pallone: più probabile che si reinventi da dirigente, di sicuro il Parma o qualche altro club non si farebbe problemi a ritagliare un ruolo per un leggenda quale è il super portiere italiano.

Il fatto che abbia deciso di non prendere in considerazione i soldi dell’Arabia Saudita potrebbe indicare che sente più vicino il momento del ritiro: forse è arrivato già adesso, anche se Buffon non ha mai nascosto il timore di smettere, dopo essere stato al centro di una porta da quando ha 17 anni.