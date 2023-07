Pulisic al Milan, "manette al letto": il video estremo che imbarazza tutti

03 luglio 2023 a

L’offerta del Lione potrebbe creare non pochi problemi per accaparrarselo, ma il Milan crede ancora nell’acquisto di Christian Pulisic, 24enne centrocampista offensivo in uscita dal Chelsea, con cui ha un contratto in scadenza l'anno prossimo. Sarebbe il secondo giocatore ad approdare in rossonero in questa sessione di mercato dal club londinese dopo Ruben Loftus-Cheek, acquistato per poco più di 20 milioni. Ma secondo quanto appreso da The Athletic, i Blues hanno ricevuto un'offerta scritta per il nazionale statunitense pari a 25 milioni di euro, più una clausola di rivendita che assicurerebbe una robusta percentuale ai Blues. I rossoneri sono invece fermi a 14 milioni, cifra evidentemente ritenuta congrua con lo stato contrattuale del giocatore ma che li mette ora nella posizione di dover inseguire il club francese, che ha un ottimo rapporto col Chelsea dall'affare concluso a gennaio per Malo Gusto.

Pulisic, ma quelle nel video sono manette di pelle nera!

In attesa di conoscere dove giocherà nella prossima stagione, Pulisic si sta rilassando in vacanza e nelle ultime ore un video che lo ha ritratto a letto durante un collegamento in diretta, divenendo virale. Non per quello che il giocatore ha fatto, bensì per qualcosa che era presente alle sue spalle e che è stato notato subito, generando tanti commenti: un paio di manette di pelle nera fissate alla testiera del letto.

Uno degli strumenti per pratiche sessuali di tipo bondage. Mentre Pulisic veniva intervistato in un podcast in cui spiegava di usare un "sistema a due telefoni", un telefono principale con solo l'essenziale e un altro telefono con le app social, i tifosi si scatenavano con commenti di ogni tipo, in primis sull'ostentazione che lo statunitense faceva delle manette, non potendo ovviamente non sapere che sarebbero state viste da tutti.