Juve, "la telefonata Giuntoli-Allegri": verso una clamorosa cessione?

Cristiano Giuntoli varcherà oggi, martedì 4 luglio, le porte della Continassa, dopo essersi liberato dal Napoli. E l’arrivo dell’ex dirigente azzurro fa ben sperare, che si è costruito la sua reputazione per il miracolo Carpi dalla D alla A e per la vittoria dello Scudetto partenopeo la scorsa stagione, dopo 33 anni di attesa. La sua agenda è già ricca di appuntamenti di mercato in parte già organizzati da Giovanni Manna, che aveva momentaneamente preso il suo posto in questo inizio di mercato e che ora fungerà da suo vice. Ci sarà da lavorare su un budget ridotto fortemente e ridimensionato dai mancati introiti della Champions e dai conti che in generale in questo momento preciso non sono proprio dei migliori.

Juve, inizia l'era di Giuntoli: "Cessioni pesanti", la voce sulla "rivoluzione"

Corriere della Sera: contatto Giuntoli-Allegri per programmare il futuro

Cedere sarà il primo passo per iniziare a ricostruire una Juventus vincente e Giuntoli sa benissimo che dovrà farlo anche grazie all'aiuto di Massimiliano Allegri il quale ha già ricevuto una telefonata dallo stesso Giuntoli. Il livornese e Giuntoli si sarebbero già sentiti, come raccontato dal Corriere della Sera, in una lunga chiacchierata telefonica in cui sono state poste le basi per calibrare al meglio il mercato. La Juventus ha salutato Cuadrado e con De Sciglio in recupero dall’infortunio, la fascia destra sembra essere una priorità assoluta. L'addio di Di Maria ha inoltre lasciato un vuoto in attacco che potrebbe essere colmato da qualche occasione di mercato pronta a presentarsi dinanzi a Giuntoli. Berardi resta una suggestione importante ma si valuteranno anche altri profili.

Pogba osservato speciale come Chiesa e Vlahovic

Come detto, si lavora alle cessioni. Manna dovrebbe essere a Londra giovedì, per parlare con il West Ham di Zakaria. L'ottimismo filtra sul fatto che si possa concludere l'accordo. La Juve vuole 20 milioni, mentre l'offerta degli Hammers è di circa 15 milioni più bonus. I bianconeri parleranno poi con il Leicester di Castagne. Il giocatore ha già un accordo con la Juve ma il Leicester vuole 15 milioni anche se la Juve spera si possa arrivare a un'intesa su cifre inferiori. Non è da escludere che Giuntoli e Allegri abbiano potuto anche discutere delle cosiddette occasioni di mercato. Osservato speciale sarà soprattutto Paul Pogba. Il francese è arrivato alla Continassa con una settimana d'anticipo rispetto ai compagni e sarà valutato attentamente dalla dirigenza. Stesso discorso per Vlahovic e Chiesa che potrebbero rappresentare un sacrificio in termini economici dalla società come una delle cessioni eccellenti da effettuare.