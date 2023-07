Milan, Scamacca e Morata impossibili? Il clamoroso nuovo bomber (dalla A)

03 luglio 2023 a

Gli obiettivi principali restano Morata e Scamacca, ma il Milan punta come terzo possibilità anche Boulaye Dia, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Sedici gol nel campionato appena concluso, il suo primo in Italia: non ha avuto difficoltà di adattamento, ha colpito avversarie più deboli (Sampdoria, Verona, Empoli) e meno deboli (Atalanta, Roma, un eurogol al Napoli, lo stesso Milan per il pari Salernitana a San Siro). Così ha scritto il suo nome tra i marcatori del terzo campionato differente: aveva iniziato in Ligue 1 e proseguito in Liga. Ha ripagato la fiducia della Salernitana che l’estate scorsa lo ha ingaggiato in prestito oneroso (un milione) e diritto di acquisto fissato a 12 milioni dal Villarreal.

Dia, con 25 milioni può vestire rossonero

La Salernitana, che lo ha riscattato la scorsa settimana dal club spagnolo, potrebbe dunque regalarsi anche una consistente plusvalenza: con 25 milioni, valore della clausola risolutoria, Dia sarà libero di andare. Dove? Da Salerno può prendere varie direzioni. È apparsa anche una freccia con le indicazioni per Milano: i rossoneri riflettono sulla possibilità di aggiungersi alle varie destinazioni, tra cui sono presenti Roma, Firenze o l’estero. Si unirebbe volentierissimo al Milan, e i tifosi lo hanno apprezzato, si fa per dire, per il piatto destro con cui aveva trafitto Maignan a metà marzo scorso, dopo essersi liberato a centro area tra Thiaw e Kalulu.

Difficili le prime scelte Scamacca e Morata

La prima linea resta ancora occupata da Scamacca e Morata. Non mancano però le difficoltà: sarà per le richieste del West Ham, che oggi non apre al prestito. Gli inglesi avevano speso 36 milioni più sei di bonus solo dodici mesi fa: è stato il quarto acquisto più caro del club londinese, motivo per cui oggi puntano a rientrare dalla spesa. Morata piace e la stima è ricambiata se Alvaro pensa seriamente di ridursi l’ingaggio da otto milioni netti all’anno per favorire l’affare. La situazione contrattuale si è però ingarbugliata: secondo alcune correnti di pensiero si libera con 10 milioni, ascoltando altre fonti ne servirebbero addirittura venti. Tanti per un giocatore di 30 anni.