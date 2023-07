Serie A, pronto il calendario: big match e derby, ecco tutte le date-clou

05 luglio 2023 a

È uscito il calendario della Serie A 2023-24, con il Napoli campione in carica che esordirà al Maradona contro la neopromossa Frosinone: sarà anche la prima di Rudi Garcia dopo il ritorno in Italia. Per quanto riguarda le altre big, l’Inter giocherà a San Siro contro il Monza, la Juventus debutterà a Udine e il Milan a Bologna. I primi scontri diretti sono in programma alla terza giornata, che si svolgerà nel weekend del 2-3 settembre.

Il Napoli affronterà la Lazio, la Roma riceverà all'Olimpico il Milan. In programma anche Inter-Fiorentina, mentre la Juve sarà impegnata in trasferta contro l’Empoli. Il derby di Milano tra Inter e Milan è in programma alla quarta giornata di campionato, in calendario dopo la sosta nel weekend del 16-17 settembre. Nella stessa giornata è in programma un altro big match, tra Juve e Lazio, allo Juventus Stadium. Altri due big match nella decima giornata di campionato, in programma il weekend del 28-29 ottobre. Si tratta di Napoli-Milan e Inter-Roma.

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio si terrà alla dodicesima giornata di campionato (il ritorno alla 31esima), quello della Mole tra Torino e Juventus è in calendario nell'ottavo turno. Il Napoli campione d'Italia affronterà l'Inter al 'Maradona' alla 14esima giornata di campionato, mentre il turno successivo giocherà a Torino contro la Juventus. Serie A in campo anche durante le feste natalizie e con due big match tra Natale e Capodanno. Roma-Napoli è in programma alla 17esima giornata, il 23 dicembre, mentre la settimana successiva, sabato 30 dicembre, Juventus-Roma sarà il match di cartello del 18esimo turno di campionato. Il derby d'Italia tra Juventus e Inter si giocherà alla 13esima giornata, il 26 novembre, e alla 23esima giornata, il 4 febbraio.