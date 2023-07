Pier Silvio Berlusconi, "lo voleva papà": ecco cosa farà col Monza 

05 luglio 2023 a

Che cosa ne sarà del Monza adesso che Silvio Berlusconi non c’è più? Inizialmente si era parlato di una possibile vendita, ma a quanto pare il club brianzolo rimarrà ancora un affare di famiglia, con Adriano Galliani a svolgere un ruolo sempre più centrale. D’altronde sarebbe un peccato gettare al vento quanto costruito in questi anni: il Monza è arrivato per la prima volta nella sua storia in Serie A e ha anche disputato una grande stagione.

Merito di un’intuizione del Cavaliere, che ha scelto di affidare la panchina all’esordiente Raffaele Palladino: con lui alla guida la squadra ha completamente ribaltato la stagione, uscendo rapidamente dalla zona retrocessione fino ad arrivare a ridosso di quella europea. “Noi figli troveremo il modo di portare avanti il sogno di papà al meglio”, ha dichiarato Pier Silvio Berlusconi sul Monza a margine della presentazione dei palinsesti di Mediaset.

“Al centro della partita c’è Galliani - ha aggiunto - e meno male che c’è, è il più bravo a gestire una squadra di calcio, lo dico con affetto e stima ma anche con razionalità. Mio padre? La sua mancanza è enorme e cresce con il passare dei giorni. Mi manca più l’uomo che il professionista perché la mia crescita è stata naturale, quando lui è entrato in politica ho cominciato subito a occuparmi di Mediaset, è stato tanto grande che mi ha dato la possibilità di andare avanti senza di lui prima che ci lasciasse”.