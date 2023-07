Milan, il colpaccio: per Pulisic è fatta. Ma non è finita: boatos dalla Liga

07 luglio 2023 a

Dopo aver ceduto Sandro Tonali al Newcastle per una cifra record, il Milan sta iniziando ad accelerare per quanto riguarda il mercato in entrata. Dopo essersi assicurati Loftus-Cheek, i rossoneri sono pronti a chiudere un altro affare con il Chelsea, che è pieno di “scarti” appetibili: c’è l’accordo totale tra le parti, con Christian Pulisic che arriverà per coprire finalmente il buco sulla fascia destra.

Il Milan dovrebbe pagarlo una ventina di milioni: una cifra onesta per un calciatore di talento e con potenziale ancora da esprimere (ha 24 anni). Pulisic era finito ai margini del Chelsea dopo l’arrivo della nuova proprietà e la stagione a dir poco turbolenta sotto ogni punto di vista. Al Milan dovrebbe trovare una situazione più tranquilla in cui esprimersi, sebbene la prossima per Stefano Pioli sarà una stagione tutt’altro che banale, la prima senza Paolo Maldini a coprirgli le spalle. Dopo Pulisic, i rossoneri proveranno a perfezionare anche l’acquisto di Alvaro Morata.

Se da un lato c’è una certa delusione nel constatare che le squadre italiane finiscono sempre sugli stessi nomi, con lo spagnolo che ormai non è neanche più di primo pelo (compirà 31 anni il prossimo ottobre), dall’altro c’è la certezza per il Milan di prendere un calciatore di sicuro affidamento. Morata sarebbe disposto a ridursi lo stipendio per giocare con i rossoneri, che però devono trovare la giusta formula per convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire.