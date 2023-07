Onana, 55 milioni: la proposta indecente che fa capitolare l'Inter, dove va

Federico Strumolo 07 luglio 2023 a

a

a

«Ogni vita ha una storia e ogni storia ha una fine. Mai prendere in giro nessuno». Parole d’addio pubblicate sul suo profilo Instagram da André Onana, 27enne portiere dell’Inter ormai a un passo dal trasferimento al Manchester United. Per avvicinarsi alle richieste dell’ad nerazzurro Beppe Marotta, gli inglesi hanno alzato l’offerta a 50 milioni di euro, bonus compresi, e ora attendono la fumata bianca, forti dell’intesa con il camerunese.

La dirigenza interista ha sempre chiesto 60 milioni, ma la sensazione è che si possa presto chiudere incontrandosi a 55. Per il club di Suning si tratterà di una strepitosa operazione dal punto di vista economico, considerando che Onana era arrivato a parametro zero l’estate scorsa. I tanti soldi incassati serviranno per arrivare al grande obiettivo Romelu Lukaku (30 anni). L’attaccante rappresenta un esubero per il Chelsea, ma i Blues non hanno nessuna intenzione di concedere un nuovo prestito secco all’Inter: verrà inserito l’obbligo di riscatto a 30 milioni. Poi, ovviamente, bisognerà pensare al portiere, con Anatolij Trubin (21) dello Shakhtar Donetsk e Marco Carnesecchi (23) dell’Atalanta come nomi forti. Attivo anche il Milan, che si avvicina a Christian Pulisic (24). I rossoneri hanno messo sul piatto 22 milioni per convincere il Chelsea, con il giocatore statunitense che spinge per il trasferimento. Il trequartista è il giocatore più vicino, ma non certo l’unico obiettivo dei rossoneri. Samuel Chukwueze (24) è in cima alla lista per la fascia destra, nonostante le alte richieste del Villarreal (35 milioni), Tijjani Reijnders (24) dell’Az e Yunus Musah (20) del Valencia restano invece i principali obiettivi per la mediana. Ieri, intanto, è stata la giornata delle visite mediche per Luka Romero (18), arrivato da svincolato dopo l’addio alla Lazio.

Il Monza dopo aver ufficializzato il ritorno, a titolo definitivo, del difensore centrale Armando Izzo (31), chiude con l’Inter per Roberto Gagliardini (29): parametro zero, contrato di un anno con opzione per un’ulteriore stagione in caso di salvezza. L’Atalanta accoglie per le visite mediche due rinforzi per la sinistra: Sead Kolasinac (30), a parametro zero, e Mitchel Bakker (23), per 10 milioni dal Bayer. La Lazio pensa al terzino sinistro del Siviglia Marcos Acuna (31) e continua a trattare con il Sassuolo per Domenico Berardi (28), mentre la Roma corteggia Renato Sanches (25), in uscita dal Psg. Sorpresa dall’Inghilterra: l’ex Inter Ivan Perisic (34) è pronto a lasciare il Tottenham per tornare all’Hajduk Spalato, squadra della sua città e in cui è cresciuto.