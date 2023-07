Van Der Saar in terapia intensiva: il dramma in vacanza del portiere ex Juve

07 luglio 2023 a

Ore di angoscia per Edwin Van Der Saar: l'ex portiere olandese di Ajax, Juventus e Manchester United è stato ricoverato in terapia intensiva dopo aver avuto un malore in Croazia. L'ex nazionale olandese, 52 anni, è stato colpito da emorragia cerebrale mentre era in vacanza in un'isola nel mare Adriatico e come riportato dal sito online del quotidiano olandese Telegraaf è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Rivelatosi a metà anni Novanta nel grande Ajax di Louis Van Gaal (quello di Davids e Seedorf, di Blind e dei gemelli De Boer, di Overmars, Finidi, Kanu e Kluivert), Van Der Saar ha giocato senza troppa fortuna per due stagioni nella Juve, in Serie A, tra 1999 e 2001. Perno della nazionale degli Oranje, con cui aveva giocato da titolare Euro 96 e i Mondiali 1998, ma criticatissimo dai tifosi bianconeri che a lui danno gran parte delle colpe per i due scudetti persi contro Lazio e Roma, lo spilungone olandese sembra già sul viale del tramonto quando, a 31 anni, accetta di andare a giocare in Inghilterra in un club di secondo piano come il Fulham. A Londra, però, diventa protagonista assoluto della Premier tanto da guadagnarsi la chiamata di Sir Alex Ferguson, per blindare la porta dei Red Devils dopo il francese Barthez.

Nel 2005, a 35 anni suonati, inizia la sua seconda giovinezza e il periodo più ricco di successi, con 4 campionati inglesi, 3 coppe di Lega, 3 Community Shield, una Champions League e un Mondiale per club e il posto in Nazionale mantenuto fino al 2010. Nel 2012 torna all'Ajax come dirigente, in qualità di direttore marketing. Dal 2016 diventa direttore generale ed è l'artefice di un altro miracolo, la semifinale di Champions raggiunta nel 2019 con Ten Haag in panchina. Il 30 maggio scorso aveva annunciato che sarebbe rimasto in carica fino ad agosto, per pianificare il mercato, per poi lasciare e godersi un po' di riposo.