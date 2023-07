Verstappen domina anche a Silverstone, Ferrari dietro alle McLaren

08 luglio 2023 a

Max Verstappen non accenna a rallentare. La Formula 1 è diventata il suo parco giochi, tutti devono sottostare alla sua legge. In una giornata in cui Sergio Perez è stato eliminato in Q1, la Red Bull può consolarsi con il suo campionissimo che non sta lasciando neanche le briciole in questo 2023 da autentico dominatore. A Silverstone è arrivata la quinta pole position consecutiva dell’olandese, che ha chiuso le qualifiche davanti alla sorpresa di giornata.

Si tratta della McLaren, che ha clamorosamente piazzato Lando Norris e Oscar Piastri rispettivamente in seconda e terza posizione, seppur ben distaccati da Verstappen. Le due Ferrari sono immediatamente dietro con Charles Leclerc e Carlos Sainz. La seconda metà della top ten è invece composta dalle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell, dalla Williams di Alexander Albon (ottima qualifica per lui), dall’Aston Martin di Fernando Alonso e dalla Apline di Pierre Gasly.

“È stata una qualifica piuttosto pazza e frenetica - ha commentato Verstappen - la pista era scivolosa in alcuni punti. Siamo riusciti a fare i nostri giri, poi nel Q3 sono rimasto sorpreso di vedere le McLaren qui con me, è fantastico per loro. Nel Q1 e Q3 abbiamo trovato diverse chiazze sulla pista, eravamo molto al limite, però sapevo di avere una macchina veloce e che non fosse necessario spingere al 100%. Mentre nel Q3 ho attaccato. Oggi è una giornata molto positiva per noi, guardiamo con ottimismo a domani".