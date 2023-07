Leclerc, team-radio furioso contro Sainz: "Bravo! Bel sorpasso!", altra rissa in Ferrari

08 luglio 2023 a

Ancora tensione in casa Ferrari. Ancora Charles Leclerc contro Carlos Sainz. Il tutto durante le qualifiche del Gp di Silverstone, nel Regno Unito e sotto la pioggia. Il caso esplode nel corso del Q1, con un team-radio destinato a far discutere.

In pista, con la complicità della pioggia, la situazione era convulsa: l'asfalto stava migliorando, così come i piloti stavano migliorando i loro tempi. La bandiera a scacchi stava per sancire la fine della prima tranche delle qualifiche. E così ecco che si forma una coda di monoposto sulle ultime curve del tracciato.

Tutti i piloti scaldano le gomme, fanno a zig-zag, scalpitano in vista dell'ultimo tentativo lanciato. Ma a questo punto, Sainz infrange il gentlemen agreement con il compagno di squadra e lo sorpassa all'ultima curva, volendo iniziare il sorpasso il prima possibile.

Ovviamente, Leclerc non gradisce affatto la manovra e lo dice chiaro e tondo in un team-radio infuocato: "Bravo Carlos! Bravo! Bel sorpasso all'ultima curva!". Poco dopo lo spagnolo risponde: "Pensavo di dover andare. Era davvero troppo: tutti stavano andando". E ancora, come a giustificarsi, aggiunge rivolgendosi al muretto: "È un po' ingiusto quello che mi avete chiesto di fare lì. Sacrificare la temperatura delle mie gomme... rischiavo anche di più! Sono P4 e lui è P3". Insomma, attimi di tensione in Ferrari, anche se non sarà difficile chiarire il piccolo imprevisto.