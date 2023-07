Sandro Tonali, la fidanzata sconvolta e a bocca aperta: davanti a lei...

09 luglio 2023 a

a

a

Ha ufficialmente voltato pagina, Sandro Tonali: è a Newcastle per la sua nuova e strapagata avventura in Premier League. Il Milan, insomma, ora è soltanto un lontano ricordo. I Magpies per averlo hanno sborsato oltre 70 milioni per il cartellino mentre al centrocampista di Lodi hanno offerto un contratto di 6 anni a 8 milioni più di 2 di bonus a stagione.

Insieme a Tonali, a Newcastle, ecco la fidanzata Giulia Pastore, che lo ha accompagnato nel suo primo viaggio in terra inglese. E nel corso di questa prima visita, Giulia è rimasta a bocca aperta. Letteralmente.

"Perché ho lasciato il Milan": le parole di Sandro Tonali fanno esplodere l'ira dei tifosi

Già, perché il Newcastle ora disponde di una quantità di denari assai consistente, complice il cambio di proprietà. E il centro d'allenamento a Benton, nel Tyneside, mostra alla perfezione quali siano le possibilità economiche dei bianconeri: il livello della struttura è altissimo, assolutamente esclusivo. I recenti lavori di rinnovamento hanno infatti aggiunto piscine per idroterapie, dunque sono stati allargati spogliatoi e sala delle presentazioni.

Ma è quando la coppia è arrivata in sala da pranzo che Giulia, come detto, è rimasta a bocca aperta. Il tutto è stato documentato dal video che potete vedere qui in calce.