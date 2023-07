Spinazzola, il video virale della rissa: "Avete fatto pipì davanti la porta"

16 luglio 2023 a

Difendono probabilmente un amico e Spinazzola e Cristante finiscono in mezzo a una rissa. Un video diventato virale sui social mostra i due giocatori della Roma in compagnia delle mogli mentre passeggiano per le vie di Forte dei Marmi. Poi accade l'impensabile. Si sentono delle urla, i toni diventano concitati e i due finiscono in mezzo a una bagarre. Come riporta Leggo, nella clip finita sui social network si vede un uomo con accento del sud, urlare faccia a faccia con il centrocampista della Roma Bryan Cristante: "Avete fatto la pipì davanti alla porta sua e mi fate pure la predica? Ma da dove ca**o venite?", dice, apparentemente molto contrariato.

Subito intorno a loro si radunano alcuni passanti e si nota nel video anche l'agitazione delle mogli dei due calciatori. Poi Spinazzola si allontana incredulo e la rissa pare finisca lì. Non è ancora chiara l'esatta dinamica di quanto accaduto prima. E non è chiaro se i due calciatori siano direttamente coinvolti nella rissa o siano intervenuti per difendere una terza persona. Il video comunque sta facendo rapidamente il giro del web. Bosgnerà attendere per capire quale possa essere la versione dei fatti dei due calciatori.