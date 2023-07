Lukaku, cosa è successo la notte di Istanbul con Inzaghi: Inter, ora tutto torna

17 luglio 2023 a

C'è un retroscena di cui in pochi sono a conoscenza. La partenza di Lukaku dall'Inter sarebbe legata anche ad alcune incomprensioni con Simone Inzaghi. Incomprensioni che hanno toccato l'apice proprio la notte di Istanbul. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport: "Quando contava per davvero, Inzaghi ha sempre scelto Dzeko e questa cosa a Lukaku non è mai andata giù.

Al di là delle parole di facciata, del reale pensiero che in fondo contava il risultato di squadra, Lukaku si è sentito abbandonato, messo da parte. Abituato com’era a sentirsi sempre al centro del progetto Inter negli anni di Conte e mai in discussione, Romelu aveva scelto di tornare a Milano proprio per cancellare gli ultimi umilianti mesi a Londra", spiega la Gazza.

Poi la rivelazione sulla finalissima di Champions: il grande strappo a quanto pare sarebbe entrato in scena a Istanbul. La panchina contro il City ha fatto esplodere Lukaku. L'errore poi avrebbe fatto da detonatore per il definitivo addio. Infine la Gazzetta dello sport, nel suo retroscena, sottolinea come siano cambiate le carte in tavola con il secondo passaggio a Milano del giocatore belga: "Una volta tornato “a casa”, ha trovato un mondo completamente cambiato: dai tifosi, che lo hanno accolto con scetticismo e freddezza dopo la fuga dell’estate precedente in direzione Premier agli stessi compagni di squadra, delusi anche loro da quell’addio veloce e senza rimorsi. E, ovviamente, le gerarchie di Inzaghi hanno fatto il resto: in Europa è sempre stato Dzeko il punto di riferimento accanto a Lautaro, che nell’anno senza Lukaku ha dimostrato di meritarsi il ruolo di nuovo leader nerazzurro".