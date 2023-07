Cuadrado all'Inter, sfregio a Juve e Lukaku: pochi giorni fa...

17 luglio 2023 a

a

a

La svolta di mercato che non t’aspetti: dopo il rinnovo di contratto non concesso dalla Juve a Juan Cuadrado, il giocatore colombiano vestirà la maglia dell’Inter per almeno una stagione. Una replica operata dal d.s. Beppe Marotta, per rispondere alla delusione del mancato ritorno di Romelu Lukaku, che ora flirta con la Juve. Cuadrado, intanto, da Torino prenderà la direzione di Milano: dopo aver rifiutato la corte di alcuni club arabi e ascoltando i sondaggi di qualche squadra europea, ecco che il Panita per Simone Inzaghi. Non c'è ancora l’ufficialità, ma sembra tutto fatto: contratto di 2,5 milioni di euro fino al 2024, svolgerà le visite mediche nella giornata di martedì.

"Ti auguro il peggio". Clamoroso, Lukaku spiazza tutti: dove va (e non è la Juve)

L’indizio social sull’arrivo di Cuadrado in nerazzurro

Un passaggio che ha scatenato sui social i tifosi di entrambe le rivali, ma che ha fatto tornare la mentre di molti ad un paio di giorni fa. In occasione della lettera con cui Samir Handanovic ha detto addio all'Inter sui suoi canali social era stato notato il commento di Juan Cuadrado, ma nessuno gli aveva dato peso più di tanto. Il colombiano è stato protagonista di tante sfide tra tra nerazzurri e bianconeri, con la rissa andata in scena solo pochi mesi fa in occasione del Derby d'Italia d’andata di Coppa Italia — l’1-1 acciuffato dall’Inter nel finale, a Torino, col rigore proprio di Lukaku — che vide protagonista proprio il portiere sloveno e l'ormai ex bianconero.

Le emoji sibilline di Cuadrado nel post di Handanovic

In tanti hanno lasciato cadere la cosa pensando ad un semplice riconoscimento per l’avversario, ma, probabilmente, c'era già qualcosa di più. Cuadrado ha utilizzato due emoji che solitamente vengono postato per ringraziare e per dare forza all'interlocutore. Forse un indizio di mercato c'era già ma nessuno l'ha preso in considerazione per quello che era.