Lukaku, insulti dai tifosi della Juve: una nuova, clamorosa pista

17 luglio 2023 a

a

a

Chi va, Leonardo Bonucci, viene acclamato dai tifosi della Juventus. E chi potrebbe arrivare, Romelu Lukaku, viene pesantemente contestato dagli stessi supporter bianconeri. A giudicare dalla reazione delle decine di tifosi assiepati in mattinata fuori dal J Medical, l'umore dalle parti della Continassa è chiaro: il capitano, in uscita per incompatibilità con il mister Allegri che lo ha dichiarato fuori dal progetto tecnico e di fatto messo alla porta, resta ancora un beniamino al grido "non te ne andare".

"Cosa dice sua madre": Lukaku choc, il retroscena umiliante

Per il belga Lukaku, ex simbolo dell'Inter che con la Juve ha sempre avuto il dente avvelenato (a cominciare dal gol con polemica esultanza dopo gli insulti a sfondo razzista nella gara di Coppa Italia a Torino), non si può dire lo stesso: al suo indirizzo si è infatti alzato il coro "non ti vogliamo". Più o meno la stessa protesta inscenata a Milano, ma sotto la sede dell'Inter, dai tifosi nerazzurri contro Juan Cuadrado, svincolato dalla Juve che ha firmato per il club fino al 2024.

Ecco chi prende l'Inter per sostituire Lukaku: schiaffo pesantissimo al Milan

Difficile che la Juve si faccia condizionare dagli umori di qualche decina di tifosi, ma di sicuro per una operazione così "impattante" (per arrivare a Lukaku, voluto da Allegri, si dovrà cedere il serbo Vlahovic acquistato un anno e mezzo fa per 70 milioni di euro) anche l'elemento emotivo non è secondario. Contemporaneamente, nel giallo della futura destinazione di Big Rom torna caldissima la pista araba. Secondo l'inglese Sky Sport UK, infatti, l'Al-Hilal avrebbe presentato una offerta da più di 50 milioni, più alta di quelle di Inter e Juve (ferme intorno ai 40 milioni). Per ora l'attaccante resta dell'idea di restare in Europa, ma se intorno a lui si facesse terra bruciata nessuna ipotesi, in questo folle calciomercato, sarebbe più da escludere.