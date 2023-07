Cuadrado, il brutale "benvenuto" dei tifosi dell'Inter: "Per farti odiare"

19 luglio 2023 a

No, Juan Cuadrado non è amato dai tifosi dell'Inter (eufemismo). Già, a sorpresa dopo aver lasciato la Juventus ha firmato coi nerazzurri. Ma nel suo passato ci sono stati degli episodi che la sua nuova tifoseria faticherà a perdonargli. Bollato come simulatore, provocatore e antisportivo, ora i tifosi dovranno in un modo o nell'altro accettarlo.

Per ora, però, la tensione resta alta. Ieri, martedì 18 luglio, un principio di contestazione davanti alla sede dell'Inter in Viale della Liberazione, contestazione abortita dopo l'incontro tra gli ultras presenti e un addetto al rapporto con la tifoseria dell'Inter.

Oggi, un nuovo capitolo. La tifoseria organizzata infatti ha fatto arrivare un messaggio, chiarissimo, a Cuadrado. Uno striscione, durissimo, con cui spiegano al colombiano quelli che, a loro detta, sono i valori del club. Lo striscione è stato "recapitato" all'esterno del Coni, dove Cuadrado si è recato per ottenere l'idoneità sportiva.

"Fino ad oggi hai fatti di tutto per farti odiare, se è altro che vuoi sta a te dimostrare". Punto e stop. Il messaggio dei tifosi dell'Inter a Cuadrado è arrivato, forte e chiaro.