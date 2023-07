Milan, Theo Hernandez? Forse... bomba di mercato, cosa sta per accadere

23 luglio 2023 a

Non è finita. Per il Milan già sette acquisti dopo l'addio di Sandro Tonali, i cui soldi ottenuti dal Newcastle sono già stati quasi interamente reinvestiti. E anche per milan Samuel Chukwueze sarebbe quasi fatta.

Per il promettente esterno, infatti, sarebbe imminente la fumata bianca. E una conferma arriva anche dall'addio a Matteo Gabbia, finito in prestito per un anno al Villareal, proprio quel Villareal in cui gioca Chukwueze. Il difensore, infatti, sarebbe parte della contropartita per l'esterno offensivo.

Ma non è tutto. Ci sono infatti altri clamorosi boatos di mercato che riguardano i rossoneri, sempre più scatenati. La dirigenza infatti sarebbe a caccia di una valida alternativa a Theo Hernandez, il terzino sinistro, uno dei pilastri della squadra. Secondo quanto trapela, anche se Furlani ora vorrebbe concentrarsi sulle cessioni, ci sarebbero due nomi sul taccuino. E questi nomi li fa Tuttosport, secondo cui il Milan starebbe seriamente pensando a Riccardo Calafiori, italiano in forza al Basilea e a Juan Mirante del Betis. Trattative ancora da intavolare, ma che potrebbero arricchire ulteriormente una rosa che potrebbe rivelarsi molto interessante.