Milan, "l'addio è ufficiale": pesantissimo colpo alla difesa, chi lascia il rossonero

23 luglio 2023 a

a

a

La campagna acquisti del Milan prosegue incessante, frenetica, senza sosta. Ma dopo i colpi in entrata, ecco anche una pesante uscita: se ne va Matteo Gabbia. Il difensore - comunque presente all'amichevole di oggi, domenica 23 luglio, contro il Real Madrid - toglie la casacca rossonera per andare al Villareal.

Un prestito, quello del difensore che indossa la maglia numero 46 in onore della nonna: dopo quattro anni lascia Stefano Pioli. Complessivamente, 51 presenze e 1 gol ai giorni dell'ultima Champions. Gabbia ha fatto molta panchina, ma si è anche dimostrato un rimpiazzo di livello nel corso di queste stagioni.

Milan, "con Okafor...": tam tam impazzito, chi può partire (subito)

Nato a Busto Arsizio e classe 1999, aveva esordito in prima squadra al Milan nel 2017, quando ancora giocava come centrocampista. L'idea di spostarlo sulla linea difensiva fu di Filippo Galli. Idea azzeccata. Impeccabile da un punto di vista comportamentale, Gabbia era molto apprezzato da Paolo Maldini, ex direttore dell'area tecnica rossonera, che si disse impressionato dalla sua crescita. Insomma, una cessione che comunque si farà sentire. E soprattutto un addio che rende questo Milan sempre meno italiano: esclusi i primavera, restano i portieri Mirante e Sportiello, il capitano Calabria, Pobega, Florenzi e Colombo, dato però anche lui in uscita.