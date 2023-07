Milan, "affare fatto": colpo pirotecnico in attacco, ecco il vice-Giroud

21 luglio 2023 a

Niente Taremi, il nuovo vice Giroud sarà Noah Okafor del Salisburgo. La punta 23enne del Salisburgo e della Svizzera, profilo già seguito in passato e da diversi club, arriverà a Milano per sottoporsi alle visite mediche sabato. Le parti stanno ultimando l’affare in queste ore: lo sbarco di Okafor chiude la pista Taremi, così il club rossonero andrà all-in su Chukwueze che è extracomunitario. Si tratta del sesto colpo dell’estate rossonera dopo Sportiello, Loftus-Cheek, Romero, Reijnders e Pulisic. Okafor, classe 2000 di padre nigeriano e madre svizzera, ha scelto di difendere i colori del paese in cui è nato. Vanta due gol in nazionale in 14 presenze.

Parla italiano e ha giocato l’ultimo Mondiale: chi è Noah Okafor

La punta del Salisburgo ha preso parte anche all’ultimo Mondiale, in Qatar chiuso con tre presenze senza reti. L’ultima stagione ha siglato 10 gol in tutte le competizioni, pungendo proprio il Milan in Champions League con il Salisburgo (1-1 all’andata). Due anni fa ha toccato quota 14 gol e 11 assist. È una punta veloce, rapida, di movimento, in grado di svariare su tutto il fronte offensivo. Ha due fratelli entrambi calciatori. Cresciuto nel Basilea, settore giovanile di livello, è entrato nella galassia Red Bull nel 2020 per circa 11 milioni di euro. Curiosità: Okafor parla già italiano. Ora dovrà solo perfezionarlo.

Sportmediaset: Chukwueze vicino. Calafiori primo nome al posto di Ballo-Touré

Se Taremi non arriverà, come detto, il Milan andrà all-in su Samuel Chukwueze, l’esterno del Villarreal che potrebbe presto vestire la maglia rossonera. Nelle ultime ore si è infatti registrata una decisa accelerata nella trattativa con i “sottomarini gialli”, che sembrerebbero essere scesi a patti con Furlani e Moncada ed essere pronti ad accettare l'ultima offerta milanista da 25 milioni più bonus. Un compromesso tra i 35 milioni inizialmente pretesi dagli spagnoli e i 20 messi fin qui sul piatto dai rossoneri. Ma non solo, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan è interessato a Riccardo Calafiori. L'ex terzino sinistro della Roma, ora in forza al Basilea, potrebbe essere il sostituto di Ballo-Touré in caso di partenza del terzino rossonero. Al momento della cessione del calciatore al club svizzero, la Roma ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita. Dunque se la trattativa dovesse entrare nel vivo e concretizzarsi, al club giallorosso spetterebbe il 40% sulla vendita del terzino romano classe 2002.