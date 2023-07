Verstappen, sfregio di Lando Norris sul podio: spacca la bottiglia, trofeo distrutto

24 luglio 2023 a

Un altro assolo di Max Verstappen, anche in Ungheria, il nono su 11 gare disputate in stagione (sarebbero 10 se si considera anche la Sprint Race in Austria). E la sua Red Bull, facendo 11 su 11 in stagione, è entrata nella storia, realizzando 12 successi di fila se si considera anche il trionfo di Abu Dhabi 2022.

Ma l’attenzione, sul palco d’onore, non è andata all’olandese, bensì al pilota della McLaren, Lando Norris, arrivato 2° con la McLaren come due settimane prima a Silverstone. Il classe 1999 si è infatti fatto un po' prendere la mano al momento della festa. Le sue azioni sono diventate subito virali, anche se a pagarne le conseguenze è stato il trofeo riservato a Verstappen.

Coppa di Verstappen in frantumi. E sul web ironizzano sul trofeo…

Subito dopo gli inni nazionali, i primi tre piloti hanno avuto la possibilità di scatenarsi nei festeggiamenti con lo champagne. A quel punto ecco che Norris ha preso il suo bottiglione e l'ha sbattuto forte sul gradino del podio riservato al vincitore, per aprirlo. Il colpo è stato così forte che ha fatto cadere il trofeo di Verstappen, che era a pochi centimetri e che è caduto a terra frantumandosi. Ma Norris non se ne è curato, ci è passato sopra e ha continuato a festeggiare. Per il popolo ungherese invece è stato un affronto: le coppe locali, molto particolari in stile neoclassico, di colore porpora e bianco e di porcellana, hanno un valore di circa 40mila euro. I tifosi si sono scatenati nei giorni scorsi accostandoli alle urne funerarie, prendendo così in giro gli organizzatori per la scelta.

La McLaren si scusa con la Red Bull sul profilo ufficiale

Verstappen non si è arrabbiato per il gesto di Norris. Anzi, ha fatto come se non fosse successo nulla: i due poi guardando il trofeo rotto hanno scherzato, lasciandosi andare a sorrisi. Subito dopo poi la McLaren attraverso il suo profilo ufficiale, si è scusata con Red Bull e Verstappen postando le immagini dell'incidente.