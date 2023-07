Juve-Vlahovic, Nicola Porro: "Informazioni riservate", terremoto-calciomercato

24 luglio 2023 a

Contrordine alla Juventus: meglio tenere a Torino Dusan Vlahovic. E' Nicola Porro, sul suo sito, a proporre una riflessione che a oggi sembra quasi una "provocazione", ma che con gli sviluppi del calciomercato potrebbe concretizzarsi sorprendentemente con il passare dei giorni. L'articolo pubblicato dal conduttore di Quarta repubblica, vicedirettore del Giornale e autore della video-rassegna stampa quotidiana Zuppa di Porro fa leva su argomentazioni economiche, prima ancora che tecniche.

L'attaccante serbo, reduce da una stagione e mezza in bianconero con più ombre che luci, non ha instaurato un buon feeling con il mister Max Allegri, che preferirebbe un'altra tipologia di bomber. Ad esempio, l'ex Inter Romelu Lukaku al centro di una clamorosa telenovela tra Chelsea (titolare del cartellino), bianconeri e nerazzurri. "Se vuoi comprare prima devi vendere", recita l'adagio, e il Milan con l'affare Tonali insegna. Anche per questo la Juve, con una situazione finanziaria piuttosto critica, appare bloccata e vendere Vlahovic potrebbe regalare il contante per operare in entrata, all'incirca 80-90 milioni di euro. Per il momento, alla finestra ci sono Psg, lo stesso Chelsea, Bayern Monaco e Real Madrid, ma tutto dipende dal futuro di Mbappè, sempre più lontano da Parigi.

Vlahovic è stato pagato alla Fiorentina ben 75 milioni di euro nel gennaio del 2022, sforzo non ripagato dal suo rendimento in campo. Lukaku invece costerebbe 40 milioni. Il primo, però, è un classe 2000. Il belga ha 7 anni in più. Non pochi. Dal punto di vista dell'investimento, insiste l'articolo firmato da Enrico Paci e pubblicato dal sito di Porro, converrebbe valorizzare Vlahovic, non liberarsene. Potenzialmente, infatti, un bomber giovane da 20-25 gol a stagione lo si pagherebbe ben più di 100 milioni di euro, come conferma lo stallo di tutti i top team sul fronte centravanti e le stesse quotazioni del 30enne Harry Kane del Tottenham e del capocannoniere della Seria A Victor Osimhen del Napoli suggerirebbero di aspettare il serbo. Basterebbe una stagione al suo livello per farne schizzare il valore intorno ai 120 milioni di euro.