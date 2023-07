Milan, "l'agente è in città": altro colpo strepitoso? "Chi arriva per la difesa"

24 luglio 2023 a

a

a

Colpo dopo colpo, giorno dopo giorno, prosegue lo scatenato calciomercato del Milan. Una sessione davvero intensa e il cui risultato verrà valutato presto sul campo. Certo, la partenza di Sandro Tonali è stata pesante, ma quei 70 milioni sono stati ampiamente reinvestiti. E non è finita.

Nelle ultime ore, l'addio di Matteo Gabbia: il difensore centrale è infatti andato in prestito al Villareal per una stagione. Ma quel prestito è stato letto da tutti gli addetti ai lavori come l'ultima e decisiva conferma al fatto che ora, Samuel Chukwueze sia davvero a un passo. L'esterno d'attacco, infatti, milita proprio al Villareal e Gabbia sarebbe parte della contropartita per chiudere l'affare, la cui ufficialità potrebbe arrivare già nelle prossime ore.

Theo Hernandez? Forse... Bomba di mercato, cosa sta per accadere al Milan

E se Gabbia se ne va, ecco che i rossoneri devono cercare un sostituto, poiché il centrale italiano, per quanto non titolare, nelle ultime stagioni al servizio di Stefano Pioli ha avuto un minutaggio di tutto rispetto. A fare il nome del primo indiziato è Daniele Longo, secondo cui starebbe prendendo quota il nome di Facundo Gonzalez, pista che per i rossoneri sarebbe molto concreta. Tanto che, come rilancia Nicolò Schira, l'agente del difensore centrale del Valencia è atteso a Milano in settimana per incontrare la dirigenza rossonera. Vent'anni, uruguaiano, Facundo Gonzlez è un difensore su cui molti sarebbero pronti a scommettere. Un nome che potrebbe puntellare la difesa del Milan con una soluzione di prospettiva e dal potenziale altissimo.