Juventus, esplode il caso Bonucci: "La mia scelta". E ora?

24 luglio 2023 a

a

a

Un caso alla Juventus. Un caso che ha un nome e cognome: Leonardo Bonucci. Come è noto il club bianconero gli aveva fatto gentilmente sapere che le loro strade si sarebbero dovute separare: mister Massimiliano Allegri, infatti, ha altre idee. Eppure i tifosi hanno avuto da eccepire, così come ha avuto da eccepire lo stesso Bonucci, il quale sin dal principio ha manifestato la sua volontà di restare in rossonero.

E ora arrivano, in tal senso, anche le pesanti parole di Alessandro Lucci, il procuratore di Bonucci, parole consegnate all'Ansa e rilanciate dalla Gazzetta dello Sport: "Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante", ha spiegato il procuratore del difensore. Insomma, Bonucci ha le idee chiare: vuole restare alla Juve e, magari, tornare titolare.

Gianni Agnelli? Un anniversario amaro: Juve, cosa proprio non torna

E ancora, Lucci aggiunge: "È un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti", ha concluso. Già, a Leonardo Bonucci non basta dire "arrivederci e grazie". E per la Juve, questa, forse non è la migliore delle notizie.