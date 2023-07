Juventus, primo colpo da maestro di Giuntoli: chi soffia alle big di mezza Europa

28 luglio 2023 a

a

a

Facundo Gonzalez è a un passo dalla Juve. Mentre Franck Kessie si allontana perché preferirebbe la Premier League. Queste sono le ultime indiscrezioni lanciate sul mercato della Juve. Per la difesa invece è spuntato il nome di Pavard, che non rinnoverà col Bayern Monaco. Il Mondiale Unider-20 è stato deciso perché la Juve agisse. In particolare sono state molto positive le relazioni finali di Matteo Tognozzi, responsabile scouting della Juve, sia al Sudamericano Sub 20 in Colombia (a gennaio, l’Uruguay perse in finale con il Brasile) che appunto in Argentina. Per la difesa il nuovo colpo dunque è il giocatore del Valencia.

Lukaku, il tradimento estremo: al telefono... La bomba di Lautaro Martinez

Gonzalez, che paradosso: in Nazionale, ma non ha mai giocato in prima squadra al Valencia

Classe 2003, mancino di piede, gran fisico (193 centimetri), Gonzalez è stato grande protagonista al Mondiale Under 20 di giugno in Argentina, vinto proprio dall’Uruguay in finale contro l’Italia, grazie a una difesa di ferro (sei clean sheet su sette partite). Nato a Montevideo, possiede però sia il passaporto spagnolo (i genitori emigrarono in Spagna) che quello italiano (grazie alle origini del bisnonno), motivo per cui, dovesse arrivare e rimanere in rosa, non occuperebbe uno slot da extracomunitario. Nonostante le ottime prestazioni con le nazionali minorili e una convocazione in prima squadra (senza però giocare), il ragazzo al Valencia non ha mai giocato, complice un brutto infortunio subito nel 2021. Ci è andato comunque vicino, specialmente con Rino Gattuso, all’inizio della scorsa stagione.

Arabia pigliatutto: l'italiano acquistato dall'Al Hilal, offerta mostruosa | Guarda

La Juve valuta: Gonzalez in prima squadra o un’esperienza nella NextGen

Con l’arrivo di Gonzalez, la Juve valuterà solo dopo se integrarlo subito in prima squadra, mandarlo a fare esperienza in prestito o farlo ambientare prima, per un po’ di tempo, nella NextGen. Per Franck Kessie è invece arrivata la frenata. Il centrocampista ivoriano ha giocato giovedì un tempo nell’amichevole persa dal Barcellona contro l’Arsenal (3-5), ma non ha ancora cambiato idea: piuttosto di tornare in Serie A, preferirebbe o restare in Catalogna o fare un’esperienza in Premier League. E proprio dal campionato inglese arriva il principale pericolo per la Juve, che con il Barça ha da settimane intavolato una negoziazione sul prestito con diritto/obbligo di riscatto a 15 milioni di euro: il Tottenham, infatti, sta muovendo i primi passi per strappare Kessie alla concorrenza.