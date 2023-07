Inter, "se ci penso...". La frase di Inzaghi: colpo a centrocampo, l'intreccio con il Milan

28 luglio 2023 a

a

a

Paolo Maldini e Frédéric Massara, negli ultimi giorni da direttori del Milan, lo volevano in squadra per questa stagione. Ma alla fine lo svincolato Daichi Kamada, centrocampista offensivo uscito dall’Eintracht Francoforte, è tuttora sul mercato. Ci ha provato la Lazio, ma la trattativa non è andata in porto. Adesso il calciatore è stato proposto all'Inter, che cerca un elemento per completare la sua mediana. Il giapponese, classe 1996, diventerebbe il sostituto di Mkhitaryan e, come ha fatto l'armeno, dovrebbe adattare le sue caratteristiche al 3-5-2 di Inzaghi, dove potrebbe ricoprire il ruolo di interno mancino in mediana.

Lukaku, il tradimento estremo: al telefono... La bomba di Lautaro Martinez

Inter, Kamada non è la priorità. Occhi ancora su Samardzic

In questo momento l'Inter è concentrata sul risolvere la grana portiere (manca sia il titolare sia il vice), sull'acquisto di un attaccante che sostituisca Lukaku e sulla ricerca di un marcatore di destra della difesa. Kamada è giudicato un profilo interessante, ma non una priorità non tanto nel reparto, quanto nella costruzione della rosa. Non va poi dimenticato che il primo rinforzo per il centrocampo è sempre considerato Samardzic dell’Udinese, che però costa una ventina di milioni di euro. Su Kamada si era espresso anche Simone Inzaghi, che aveva risposto così ad alcuni giornalisti nipponici prima della sfida contro l'Al-Nassr: "In Italia — ha detto Inzaghi — hanno giocato tanti ottimi calciatori giapponesi. Adesso se penso a un giapponese, mi viene in mente Kamada che è in trattativa con tanti club. In passato l'ho incontrato ed è un centrocampista di grande qualità".