Formula 1, Verstappen vince in Belgio: Leclerc terzo

30 luglio 2023 a

a

a

Max Verstappen vince in Belgio e conquista l'ottava gara di fila - la 45esima vittoria in carriera - davanti a Perez e Leclerc. Hamilton invece si porta a casa il giro veloce. Quella di oggi è la dodicesima vittoria di fila per la Red Bull che batte il record McLaren del 1988. Per la prima volta Verstappen infila 8 vittorie consecutive, seconda sequenza di tutti i tempi.

Leo Turrini: "Quel giro in pista a Spa insieme a Senna"

Adesso Verstappen è a una sola vittoria dal record di 9 successi di fila stabilito da Sebastian Vettel proprio con la Red Bull nel 2013. Il pilota ha impiegato un pugno di giri per recuperare il gap dovuto alla modifica del cambio e passare in testa. Alle spalle dell'olandese il compagno di squadra Perez. Terzo un costante Leclerc, partito in pole position ma qualsi subito superato dalle Red Bull.

"Ho guardato Leclerc... è un disastro": Ralf Schumacher demolisce la Ferrari

Male la gara di Carlos Sainz che, pur essendo scattato come un fulmine al via, alal fine è stato tradito da una manovra di Perez. Lo spagnolo ha urtato alla prima curva la McLaren di Oscar Piastri danneggiando la fiancata. Poi Sainz ha provato a resistere alcuni giri ma lo squarcio sul telaio della SF23 ha convinto il team Ferrari a ritirare la macchina numero 55. Ritirato anche Piastri. Hamilton invece è riuscito a chiudere con il giro veloce: 1:47.305. Alle spalle di Hamilton Alonso, Russell, Norris, Ocon.