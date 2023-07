Andrè Onana, urlo selvaggio in campo: tifosi dello United sconvolti

31 luglio 2023 a

a

a

Un altro k.o. per il Manchester United a Las Vegas, battuto dal Borussia Dortmund per 3-2 dopo aver perso in precedenza con Wrexham e Real Madrid. La squadra di ten Hag è passata in vantaggio con un gran gol di Diogo Dalot, poi si è fatta rimontare dalla doppietta di Donyell Malen, ha pareggiato con Antony all'inizio del secondo tempo e infine ha incassato la rete decisiva di Moukoko a una ventina di minuti dalla fine. Mentre André Onana, arrivato da poco dall’Inter, è sempre più idolo dei tifosi dei Red Devils.

Non solo per le sue parate e per il gioco coi piedi di livello superiore rispetto a quello del già dimenticato De Gea: la personalità debordante con cui l'ex interista si è già imposto in campo come leader della difesa gli ha fatto fare il pieno di elogi sui social.

Onana, urlo selvaggio: tifosi in estasi

Lo United aveva chiuso male il primo tempo, con errori difensivi di Brandon Williams e Victor Lindelof che erano costati i due gol di Malen in appena due minuti, tra il 43′ e il 44′. Quando dopo l'intervallo Onana si è piazzato tra i pali al posto del 37enne Heaton, è apparso subito chiaro che il camerunense non avrebbe sopportato in silenzio errori del genere quando c'era lui in campo. Il portiere titolare è stato costretto a una grande parata coi piedi nei primi istanti del secondo tempo, tuttavia è quello che ha fatto dopo che ha gasato i tifosi dello United.

Inter, quanti punti in classifica porta Sommer: dato clamoroso, Onana già scordato

Non contento per il comportamento dei suoi difensori, Onana è corso in avanti urlando loro tutta la sua insoddisfazione, in particolare verso l'ex capitano Maguire. La leadership che proprio ten Hag vuole da suoi, e intanto l’allenatore e i tifosi si sfregano le mani per il nuovo acquisto.