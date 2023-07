Lukaku, il traditore torna all'Inter? "Dopo Cuadrado, affare vero"

Massimo Costa 24 luglio 2023 a

Della telenovela Lukaku, fino a quando i diretti interessati non daranno pubblicamente la loro versione dei fatti, noi tifosi conosciamo solo gli spifferi. Sappiamo bene le voci in uscita da Appiano («Ha trattato con la Juve, non lo vogliamo più anche se ci chiede perdono!»), leggiamo ciò che fa filtrare l’entourage della punta («La Juve è disposta a comprarlo se cede Vlahovic») e osserviamo le mezze frasi abbastanza infantili sul profilo Instagram di Romelu («Quando l’odio non funziona raccontano bugie»).

L’unica certezza, al momento, è che l’Inter ha grossi problemi economici: dall’arrivo del Covid, la società sta vendendo ogni anno alcuni tra i giocatori più forti della squadra cercando di restare comunque su alti livelli. In questo quadro, se davvero Lukaku vuole tornare all’Inter sarebbe un errore non riprenderlo. Ha trattato con la Juve e ha strizzato l’occhio al Milan? Male, malissimo. Non ha risposto al telefono ai dirigenti dell’Inter? Male, malissimo. Però, ci permettiamo di suggerire alla società di scegliere la realpolitik: convincete il giocatore a fare una bella dichiarazione pubblica di amore per l’Inter, firmate l’accordo col Chelsea e riportatelo a Milano. I proclami sulla «lealtà e la correttezza» sono sacrosanti, ma se l’Inter davvero si appella agli ideali allora non può - 24 ore dopo la lite con Lukaku arruolare l’ex simbolo dei “gobbi” Juan Cuadrado, uno che negli ultimi Inter-Juve ha litigato con chiunque indossasse una maglia nerazzurra. L’ideale vale solo per Lukaku?

C’è un altro fattore: più passa il tempo, più la squadra si avvicina pericolosamente all’inizio del campionato senza alcune pedine fondamentali. Manca il portiere, un difensore, un centrocampista e la fatidica punta. Il sostituto di pari livello di Romelu ancora non c’è. Se davvero eravamo pronti a investire 40 milioni per ricomprare Lukaku perché non abbiamo ancora trovato 6 milioni per Sommer? Eppure si sapeva da settimane che Onana sarebbe stato ceduto... Non è che forse speravamo di strappare migliori condizioni al Chelsea? Magari Lukaku si pente realmente e il Chelsea è pronto a fare un bello sconto pur di non tenersi un giocatore fuori rosa. Se non siamo in grado di prendere sul mercato alternative migliori, viva la LuLa.