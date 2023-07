Inter, schiaffo dal Bayern Monaco: dopo-Onana, ora si fa durissima

21 luglio 2023 a

Per il dopo-Andrè Onana, si complicano i piani dell'Inter. Già, perché Giorgi Mamardashvili ora non è più un obiettivo del Bayern Monaco: era il primo nella lista dei portieri per sostituire Neuer, ancora infortunato. Ma col Valencia la trattativa non è mai sbocciata. Anzi, ora è naufragata.

L'indiscrezione è stata data dalla versione tedesca di Sky Sport. E il "no" del Valencia al Bayer, come detto in premessa, è un problema per i nerazzurri. Il Bayern infatti non può a questo punto dare il via libera a Sommer, portiere nel mirino dei nerazzurri e che, anzi, pensavano di avere ormai lo svizzero in pugno. La clausola di Sommer è fissata a 6 milioni e l'Inter stava tentando di aggirarla, pagando una cifra simile ma in più tranches. Offerta, fa sapere il Bayern, ora scaduta.

E insomma i nerazzurri ora si guardano attorno. E l'obiettivo potrebbe essere proprio Mamardashvili, il georgiano a cui dà la caccia il Bayern. La richiesta però è alta: classe 2000 e pupillo di Piero Ausilio, per il portiere il Valencia chiede 30 milioni secchi, necessari per rimpolpare le casse della società, che languono. A blindare il portiere georgiano anche il lunghissimo contratto: la scadenza è al 2027.