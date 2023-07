Skriniar, "mai avuto un dubbio": sfregio all'Inter, esplode la rivolta

31 luglio 2023 a

a

a

Ha atteso a lungo l'addio all'Inter per passare al Psg a parametro zero: si parla di Milan Skriniar, il quale ora ha deciso di confessarsi con Le Parisien, a cui ha concesso una lunga intervista.

E quanto detto dal difensore, per certo, non piacerà affatto ai tifosi nerazzurri, che già si erano sentiti traditi: "Ho sempre creduto al trasferimento, anche se ci è voluto molto tempo per farlo - ha premesso -. Fin dai primi contatti non c'erano dubbi sulle mie intenzioni: volevo venire a Parigi. Ora sono qui e, francamente, penso che sia fantastico. Abbiamo iniziato a parlare l'anno scorso, è vero, ma a volte le cose richiedono un po' di tempo per realizzarsi. Finalmente sono a Parigi e ammetto di essere molto felice", rimarca Skriniar.

Juve, tentativo disperato per Lukaku: dopo le parole del bomber...

Certo, sull'addio a parametro zero, l'Inter ha qualche responsabilità: nell'estate 2022, i nerazzurri hanno infatti rifiutato un'offerta da 50 milioni da parte dei parigini per poi restare, dodici mesi dopo, a bocca asciutta. Un clamoroso errore, insomma.

Nell'intervista, Skriniar aggiunge: "C'era sempre qualcuno che mi controllava, per sapere come stavo, come mi sentivo", il riferimento è alla seconda metà dell'ultima stagione, passata quasi interamente in tribuna. E ancora: "Anche durante il periodo in cui ero infortunato, i contatti non si sono mai interrotti, abbiamo parlato molto con il dottor Christophe Baudot e il direttore sportivo Luis Campos", conclude Milan Skriniar.