Rasmus Hojlund dice addio all'Atalanta: la cifra mostruosa che arriva a Bergamo

Il Milan chiama, l’Inter risponde. Dopo i tanti botti di mercato dei rossoneri delle ultime settimane, i rivali di sempre nerazzurri si preparano ad accogliere Lazar Samardzic: è a un passo l’accordo tra l’Inter e l’Udinese per la stellina 21enne. Sei bianconeri chiedevano 25 milioni di euro più il cartellino del centrocampista Giovanni Fabbian (20 anni) e i nerazzurri ne offrivano 15, garantendosi un diritto di riacquisto su Fabbian, l’intesa sarà raggiunta a metà (domani potrebbe essere il giorno della chiusura). Può esultare il tecnico interista Simone Inzaghi, che però aspetta sempre il colpo in attacco.

Negli ultimi giorni si è allontanato Alvaro Morata (30), ritenuto troppo costoso, tra i 21 milioni della clausola rescissoria (l’Atletico Madrid non tratta) e i 6 milioni senza decreto crescita di ingaggio annuo, mentre salgono le quotazioni di Folarin Balogun (22) e Beto (25). Il primo, comunque, costa tantissimo, dato che l’Arsenal chiede 45 milioni, il secondo, invece, ha una clausola rescissoria da 35 milioni, ma si potrebbe trattare in virtù degli ottimi rapporti tra Inter e Udinese, come testimoniato proprio dall’affare Samardzic. E mentre in porta i nerazzurri continuano a lavorare per Yann Sommer (34) del Bayern Monaco, seguono con molta attenzione la situazione riguardante Joaquin Correa (28). L’argentino, infatti, avrebbe aperto a un trasferimento in Arabia Saudita e con una sua cessione l’Inter tornerebbe sul mercato per un ulteriore attaccante (il budget dipenderebbe dalle uscite). È un’Inter, dunque, molto attiva, esattamente come il Milan, che sta definendo gli ultimi dettagli per l’arrivo di Yunus Musah (20) dal Valencia. L’americano, ottavo acquisto dell’estate rossonera, è atteso a Milano domani e il suo trasferimento costerà al Diavolo 18 milioni più 3 di bonus.

Il passo successivo per Giorgio Furlani sarà concentrarsi sul terzino sinistro, con Luca Pellegrini (24) come principale obiettivo. Il Milan ne discute con la Juventus, che intanto attende a Torino il difensore centrale Facundo Gonzalez (20; potrebbe partire subito in prestito) e chiede tempo al Chelsea per Romelu Lukaku (30). Per quanto riguarda il centrocampo bianconero, Franck Kessié (26) si è deciso ad accettare la cessione dal Barcellona, ma per il momento preferirebbe la Premier League alla Juventus. Chi saluta l’Italia è Rasmus Hojlund (20), trovato l’accordo fra l’Atalanta (che un anno fa aveva pagato l’attaccante danese 17 milioni) e il Manchester United: affare fatto per circa 75 milioni di euro più 10 di bonus. La Dea, però, deve stare attenta al Torino, che sta cercando di anticipare la concorrenza nerazzurra per il centrale del Verona Isak Hien (24). Le romane, invece, sono concentrate sul centrocampo: la Roma lavora per Renato Sanches (25) del Paris Saint-Germain, la Lazio vuole Samuele Ricci (21) del Torino e Piotr Zielinski (29) del Napoli. La Fiorentina, dal canto suo, ha preso il talento argentino Gino Infantino (20) per 4 milioni dal Rosario Central, mentre il Genoa è scatenato: ha chiuso per Morten Thorsby (27) dall’Union Berlino, si avvicina allo svincolato Danilo D’Ambrosio (34) e lavora per Koni De Winter (21) dalla Juve.