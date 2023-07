Milan, super-bomba di Pellegatti: "Non solo Musah, chi arriva subito"

29 luglio 2023 a

Yunus Musah è sempre più vicino al Milan. Il centrocampista di proprietà del Valencia piace ai rossoneri, nelle ultime ore ci sono stati fitti colloqui tra le parti per capire le cifre dell’affare, con gli spagnoli che chiedono 20 milioni di euro, una cifra che comunque rientra nei parametri del Milan. Ai titoli di coda l’avventura tra il Milan e Ante Rebic, il giocatore è a un passo dal Besiktas.

L’Inter nel frattempo lavora al rinnovo di Simone Inzaghi, l’obiettivo dei nerazzurri è quello di blindare il tecnico piacentino fino al 2025. Nel frattempo la Juventus, che oggi ha avuto la certezza che non giocherà neessuna competizione europea per club dopo l’esclusione di un anno decretata dallàUefa, ha proposto il prestito al Chelsea per Romelu Lukaku, ma al momento i londinesi vogliono cedere il belga definitivamente. I bianconeri intanto hanno confermato l’addio di Mohamed Ihattaren, con l’ex Ajax il club ha deciso la risoluzione a livello consensuale. La Roma è a caccia di un centrocampista.

Non solo Renato Sanches, nelle ultime ore i giallorossi stanno pensando a Scott McTominay. I giallorossi nel frattempo hanno ceduto un altro esubero, Bryan Reynolds sarà un nuovo giocatore del Westerlo. Intanto, sempre sul fronte Milan, Carlo Pellegatti ha confermato l'imminente chiusura per Musha, ma è andato oltre. Secondo lo storico cronista di Mediaset al 60 per cento potrebbe arrivare anche Calafiori. Insomma i rossoneri non si fermano.