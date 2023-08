De Ketelaere, addio Milan: sorpresa, per il belga spunta la big di Serie A

01 agosto 2023 a

L’acquisto più caro dell’ultimo mercato estivo del Milan, voluto con forza dall’ex d.s. Paolo Maldini. Oggi, però, Furlani e Moncada lavorano per trovargli una sistemazione. Per un addio definitivo o, più probabile, per rinascere altrove e successivamente affermarsi sotto la Madonnina. L'estate di Charles De Ketelaere è destinata ad accendersi nelle prossime settimane e come sempre in A c’è l’Atalanta che pensa al belga. Ma fino ad ora la Dea si è fermata a un semplice sondaggio. Gli orobici, di lui han chiesto durante i colloqui andati in scena con al centro Lorenzo Colombo, potrebbero formulare un’offerta che al momento non è arrivata. L’ostacolo da superare è quello sull’ingaggio: l’ex Bruges guadagna attualmente a Milano poco più di 2 milioni di euro a stagione.

De Kaeteler, il Psv non lo scalda. Occhio a Lens e Marsiglia

Al momento l'opzione Atalanta sarebbe l'unica che permetterebbe a De Ketelaere di restare in Italia: il Psv, che pure lo ha chiesto dopo la partenza di Xavi Simons con direzione Psg, non infiamma la fantasia del trequartista belga, ancora mai a segno col Milan in gare ufficiali. Manifestazioni di interesse anche dall’Aston Villa. Da capire invece come reagirà il 22enne davanti all'interesse del Lens, riportare nelle ultime ore da alcuni media transalpini. Con i francesi, De Ketelaere avrebbe anche la vetrina della Champions League. Oltre ai “Sang et Or” attenzione al Marsiglia, che ha fatto un sondaggio.

Il mercato in uscita: si attende l’offerta per Messias, Saelemakers costa 10 milioni

A ore intanto, fa sapere Sportmediaset, è attesa l’offerta dalla Turchia anche per Messias. L’italo-brasiliano piace al Besiktas, che intanto si è già preso Ante Rebic, e per lui i rossoneri si aspettano di incassare 5 milioni. La sensazione è che alla fine la cifra sarà raggiunta. Non è invece ancora chiaro cosa sarà di Origi, altro costoso esubero. L'attaccante ex Liverpool ha qualche offerta dalla Premier e dall'Arabia. Il Milan non ha fissato un prezzo, perché si accontenterebbe di un piccolo conguaglio, che varrebbe comunque come plusvalenza, piuttosto di liberarsi del suo ingaggio. Per Saelemaekers, invece, servono almeno 10 milioni. Il belga è sondato dalla Germania e dalla Premier, ha mercato e potrebbe partire. Il Milan, però, non ne farà una malattia: dovesse restare, sarebbe utilizzato come terzino destro, ruolo che Pioli considera non coperto a sufficienza.