Lazio, "Luis Alberto è sparito da giorni": un grosso caso di soldi

02 agosto 2023 a

Il ritiro della Lazio è ripartito, ma Luis Alberto non mette tranquillità a un gruppo e una società che vuole fare bene dopo l’accesso in Champions League dello scorso anno. Il “Mago” spagnolo è svanito un’altra volta e ha saltato la doppia seduta di allenamento, come riporta Il Corriere dello Sport. Al contratto che non arrivava s’è aggiunto lo strappo per un vecchio premio non riconosciuto da Lotito, cifra pari a 140.000 euro. Questa è la ricostruzione che rimbalza da Formello. Luis lo rivendica, il presidente lo disconosce. È comunque una minuzia, fanno notare dalla Lazio, rispetto ai 4 milioni più bonus offerti allo spagnolo. Luis, per questione di principio, è insorto di nuovo a distanza di una settimana dall’ammutinamento di Auronzo.

Lo sfogo a fine luglio, il d.s. Fabiani a ricucire lo strappo tra il giocatore e Lotito

Allora, era mercoledì 26 luglio, non si era allenato e la sera prima s’era sfogato su Instagram. Era intervenuto Sarri per spingere Lotito ad accelerare sul rinnovo, inviato ai suoi agenti in fretta e furia per evitare che Luis saltasse l’amichevole del pomeriggio contro l’NK Bravo. Il rinnovo è rimasto inevaso, non è stato ancora restituito firmato. Mancavano dei dettagli da completare, è possibile che fossero mancanti anche questi 140.000 euro. Poi, martedì mattina, sono esplosi di nuovo sia il giocatore che il suo presidente, che avrebbe minacciato decisioni clamorose, provvedimenti punitivi nei confronti dello spagnolo. Col passare delle ore ci ha pensato Angelo Fabiani, diesse non ancora incaricato, a lavorare diplomaticamente per ricucire l’ennesimo strappo.

Lazio, partenza per l’Inghilterra senza Luis Alberto

Oggi, mercoledì 2 agosto, la Lazio è partita alle 8.30 con destinazione Fiumicino, poi è volata alle 10 verso Birmingham dove si allenerà nel pomeriggio. Giovedì si sposterà a Walsall, città della contea delle West Midlands, Inghilterra centrale, dove è prevista l’amichevole contro l’Aston Villa alle 19.30 italiane. Luis partirà con la squadra? Difficile crederlo, ma tutto è possibile. Un anno fa, ricorda il Corriere dello Sport, il Mago aveva fatto recapitare a Formello un certificato medico: era scoppiata un’altra lite con Lotito e con Sarri non c’era il feeling che c’è oggi. Il caso poi era rientrato salvo riaprirsi a novembre, quando lo spagnolo chiese alla società la cessione. Doveva essere questa l’estate più quieta della sua tormentata avventura laziale. Aveva rifiutato la megaofferta araba dell’Al-Duhail, a patto di firmare un nuovo contratto con la Lazio. Lotito lo aveva accontentato riconoscendogli il secondo ingaggio più alto della squadra, da 4 milioni più bonus. Solo Immobile guadagna qualcosa in più. Tutto sembrava filare liscio e invece una settimana fa è esplosa una nuova bomba.