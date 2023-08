Marcelo, fallo-horror e disperazione: spezza la gamba all'avversario

02 agosto 2023 a

Gli ha rotto la gamba, poi è uscito tra le lacrime per il gesto che ha commesso, dopo il cartellino rosso dell’arbitro. Per Marcelo è stata una serata no. Durante l'andata degli ottavi di finale di Copa Libertadores tra Argentinos Juniors e Fluminense, infatti, l’ex terzino del Real ha cercato di dribblare due giocatori disorientandoli, prima dell’arrivo del giocatore Luciano Sanchez, che, nel tentativo di rubargli palla in scivolata è finito per essere calpestato dal suo avversario. Un colpo terrificante con i tacchetti, forte da rompergli la gamba sinistra. La sequenza delle immagini mostrate in tv è agghiacciante. La partita è stata immediatamente interrotta per poter permettere agli avversari di prestare soccorso al calciatore argentino. Dopo una prima manovra in campo non c'è stato altro da fare che trasferirlo in ospedale.

Per Luciano Sanchez rottura completa del ginocchio sinistro: un anno di stop

L’arbitro, inevitabilmente, ha dovuto espellere Marcelo che non ha protestato minimamente, ma si è disperato per aver involontariamente fatto del mare a un suo avversario. Il giocatore brasiliano ha subito alzato le braccia in segno di scuse immaginando fosse accaduto qualcosa di grave. Ha richiamato l'attenzione della panchina argentina e dei suoi compagni e poi crolla completamente disperandosi in campo. Il bollettino medico per Luciano Sanchez è stato terrificante: il giocatore ha subito una rottura completa del ginocchio sinistro, che prevede almeno un anno di stop dalle attività sportive.

Il post di Marcelo: “Ti auguro la migliore guarigione possibile”

Marcelo ha capito subito che quell'infortunio fosse gravissimo. Si è accasciato sulle sue gambe ed è scoppiato in lacrime. Poi si è messo le mani sul volto mostrando solo successivamente gli occhi lucidi. Sui suoi account social poi, a fine partita, ha pubblicato un post di scuse nei confronti di Sanchez: "Oggi ho dovuto vivere un momento molto difficile in campo. Ho inavvertitamente ferito un collega. Voglio augurarti la migliore guarigione possibile, Luciano Sánchez. Tutta la forza del mondo!"