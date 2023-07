Belen, la clamorosa "risposta" di De Martino a Corona: "Passi per bravo?"

27 luglio 2023 a

a

a

Guerra aperta tra Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Nelle scorse ore, l'ex re dei paparazzi, ha detto parecchie cose su Stefano e Belen Rodriguez. Corona, amico di Belen, avrebbe detto che De Martino viene percepito da Belen come "vecchio" e che custodisce l'immagine di "uomo di famiglia". Inoltre, sempre Corona, avrebbe aggiunto che De Martino si vergogna di Belen, soprattutto per gli abiti che indossa.

Parole pesantissime. E oggi, a quanto pare, sarebbe arrivata la riposta di De Martino. Una risposta indiretta che però non è sfuggita agli occhi dei fan più attenti. Sui social infatti uno dei suoi fan ha scritto questo commento: "Stefano, hai tradito Belen come dice Corona? Poi vuoi passare per quello bravo".

Belen Rodriguez? Mossa disperata di Stefano De Martino: dove si spinge | Guarda

De Martino ha fissato in alto il commento rispondendo dunque a Corona con ironia cercando di smontare i veleni e le accuse piovuti su di lui. Il gossip dell'estate dunque non si spegne e di fatto ci accompagnerà, molto probabilmente per tutto il mese di agosto. Su questa storia, a quanto pare, ci sono ancora parecchie cose da chiarire...