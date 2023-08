Charles De Ketelaere, un sospetto atroce scuote il Milan: cosa può accadere

06 agosto 2023 a

Ormai ci siamo: Charles De Ketelaere sta per andare all'Atalanta. Addio Milan insomma, dopo una stagione fallimentare: un grande investimento, 35 milioni di euro, che non ha pagato. Ma il belga è giovanissimo, insomma bollarlo come bidone ora potrebbe essere rischioso. Alla Dea andrà con prestito oneroso più diritto di riscatto, per una cifra complessiva che, in caso di passaggio definitivo all'Atalanta, arriverebbe intorno ai 30 milioni di euro.

E Il Giornale, in un articolo di Luigi Guelpa, si interroga: "E se il Milan stesse prendendo un abbaglio con De Ketelaere? Non a comprarlo, ma nel cederlo all'Atalanta? La scarsa lungimiranza non è una novità nel calcio", si legge.

Dunque, una lunga serie di esempi in tal senso, di giocatori dei quali ci si è liberati troppo infretta. In tempi recentissimi quello di Kang-in Lee, coreano, scaricato dal Valencia e, da svincolato, diventato un mezzo fenomeno con il Mallorca, tanto che ora è stato comprato dal Psg per 30 milioni. E ancora, in ordine sparso: Franco Baresi scartato dall'Inter che invece tesserò il fratello Giuseppe, Antoine Griezmann scartato dal Metz e dal Lione, Harry Kane bollato dall'Arsenal come "troppo grasso per fare il giocatore". Insomma, la storia del calcio è piena zeppa di "bidoni" ritenuti tali troppo presto. Il Milan non starà facendo questo stesso errore con Charles De Ketelaere? Ai posteri l'ardua sentenza...