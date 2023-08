De Ketelaere fa infuriare l'Atalanta: addio-Milan, le ultime indiscrezioni

05 agosto 2023 a

Si entra nelle ore decisive della trattativa tra Charles De Ketelaere e l'Atalanta, con il belga chiamato al "sì" definitivo alla Dea. Lascerebbe il Milan in prestito: i bergamaschi hanno proposto 5 milioni per il prestito oneroso più 20 milioni per il diritto di riscatto, ma senza la clausola per il contro-riscatto. E ancora, l'Atalanta pagherebbe l'intero ingaggio da 2,7 milioni di euro.

Per il Milan sarebbe un affare: considerato l'ammortamento dell'ingaggio, rientrerebbe quasi completamente dell'investimento per CdK, assoluto flop della scorsa stagione (i rossoneri investirono la scorsa estate 35 milioni. Certo, il contro-riscatto faceva gola: se mai il belga manterrà le promesse che lo avevano portato ad essere seguito da mezza Europa pallonara che conta, il Milan non potrebbe riportarlo a casa a condizioni prestabilite.

Ora, per il passaggio del fantasista all'Atalanta manca soltanto il suo sì definitivo. Trapela da parte della dirigenza bergamasca un certo nervosismo, poiché l'intesa sembrava fatta, salvo poi qualche tentennamento del giocatore. La speranza delle parti è che tentennamenti e nervosismi rientrino subito. All'Atalanta, De Ketelaere si troverà a suo agio nel modulo adottato da Giampiero Gasperini, che punta sul 3-4-2-1. E al mister piace molto il belga: in lui rivedrebbe più di un qualcosa di Josip Ilicic, il campione malinconico.