De Ketelaere non basta, Atalanta scatenata: clamoroso, "come frega l'Inter"

In attesa di chiudere per il prestito di Charles De Ketelaere, l’Atalanta sembra intenzionata a entrare in concorrenza con l’Inter per Gianluca Scamacca. Quest’ultimo è uno degli attaccanti più chiacchierati del calciomercato italiano, ma finora ancora non si è mosso da Londra: in un primo momento si era promesso alla Roma, che però non è nelle condizioni di soddisfare le richieste economiche del West Ham.

Allora si è fatta sotto l’Inter, che sembrava a un passo da Scamacca. L’entrata in scena dell’Atalanta ha però complicato i piani, con i nerazzurri di Milano che non hanno intenzione di partecipare a un’asta e che quindi potrebbero cambiare obiettivo. Dal canto suo Scamacca sembra gradire il possibile trasferimento a Bergamo, dove dovrebbe avere garantiti anche più minuti in campo. Non è però semplice trovare un accordo con il West Ham, che è bottega cara: secondo Marco Barzaghi l’Atalanta ha offerto 25 milioni più 5 di bonus al club londinese e un contratto da oltre 3 milioni l’anno al calciatore.

Dovesse sfumare definitivamente Scamacca, l’Inter potrebbe virare su Beto: già negli scorsi giorni i nerazzurri si erano tutelati prendendo informazioni sull’attaccante dell’Udinese, che potrebbe essere preso per una cifra inferiore rispetto a Scamacca e rappresenterebbe comunque un rinforzo importante, dato che ormai conosce bene il campionato italiano.