Milan incontenibile, pure il figlio di Redondo: "Quasi fatta", chi è Federico

Federico Redondo non si sta facendo notare in Argentina solamente per essere il figlio di Fernando, meraviglioso centrocampista ammirato in Italia all’inizio del nuovo millennio con la maglia del Milan. Perché il 20enne mediano dell’Argentinos Junior sta conquistando tutti con le sue prestazioni di assoluto livello in entrambi i lati del campo, tanto da attirare l’attenzione proprio del club rossonero. Sia chiaro, numericamente a centrocampo il Diavolo è coperto, ma le cose cambierebbero nel caso in cui dovesse uscire qualcuno. Non è un segreto che il Fenerbahce sia in pressing su Rade Krunic (29 anni) e secondo i ben informati il club turco avrebbe già l’accordo con il centrocampista bosniaco. Manca l’intesa con il Milan, che continua a chiedere 15 milioni di euro, ma se le due società dovessero trovarsi sulle cifre, il Diavolo accelererebbe per Redondo.

Il Milan viaggia forte sul mercato, ma è molto attiva anche l’Inter, che dopo aver perso Gianluca Scamacca (24), regalerà a Simone Inzaghi uno tra Folarin Balogun (22) e Beto (25). Due piste non certo economiche, dato che per il primo l’Arsenal chiede 40 milioni (è lui il preferito dell’Inter), mentre il secondo ha una clausola rescissoria da 35 milioni (ma l’Inter spera di abbassare la cifra). Risolta la questione del primo portiere, che sarà Yann Sommer (34), in arrivo dal Bayern Monaco, i nerazzurri si concentreranno sul difensore centrale, con Merih Demiral (25) dell’Atalanta e Takehiro Tomiyasu (24) dell’Arsenal come principali indiziati (il giapponese è la prima scelta, ma solo in prestito).

Un centrale, invece, lo ha già trovato il Napoli, pronto ad accogliere Natan (22), in arrivo per 10 milioni dal Red Bull Bragantino. I campioni d’Italia, tra l’altro, rinnovano il contratto del capitano Giovanni Di Lorenzo (30), il quale si lega al club azzurro fino al 2028. E parlando di difensori, attenzione al futuro di Roger Ibanez (24): il brasiliano della Roma non è incedibile e piace all’Al-Ahli. Protagonista in entrata, invece, la Lazio, che dopo l’ufficialità dell’arrivo a parametro zero di Daichi Kamada (27), sta definendo l’acquisto dell’attaccante esterno del Midtjylland Gustav Isaksen (22): operazione da 10 milioni più 2 di bonus. Pace fatta, intanto, con Luis Alberto (30), che resterà in biancoceleste dopo gli screzi con la dirigenza.

Passando alla Fiorentina, è clamorosa la vicenda che riguarda Gaetano Castrovilli (26), che non supera le visite mediche con il Bournemouth (per un problema al ginocchio), facendo saltare l’affare da 14 milioni. La Viola, intanto, sogna l’attaccante del River Plate Lucas Beltran (22), ma deve fare in fretta perché il Benfica è forte sul giocatore, mentre è ufficiale l’arrivo da svincolato del difensore ex Barcellona Yerry Mina (28). In porta, invece, è corsa a due tra Kamil Grabara (24) del Copenaghen e Oliver Christensen (24) dell’Hertha Berlino. Infine, una conferma: Morten Hjulmand (24) saluta il Lecce per passare allo Sporting di Lisbona.